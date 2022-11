Irina Baeva revela qué pasó con sus vestidos de novia Hace unos meses, Irina Baeva reveló que una prestigiada marca de vestidos de novia española se encargaría de confeccionar sus atuendo para el enlace nupcial con Gabriel Soto ¿qué pasó con ellos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Irina Baeva aseguró que había ido a España para confeccionar un par de vestidos de novia para su boda con Gabriel Soto con la reconocida marca Pronovias. Sin embargo, el tiempo pasó y la actriz no había mencionado nada al respecto, hasta ahora. Al parecer, la también modelo de origen ruso olvidó que había realizado esas declaraciones. "¿Les cuento algo? [Pronovias] harán mi vestido o vestidos de novia, ¡así que más inspirada y emocionada imposible!", mencionó en aquel momento a la prensa. Ahora, asegura que no tiene el atuendo para llegar al altar y que desconoció cualquier otro tiempo de información que hubiese dado sobre dicho tema. Incluso, fue enfática sobre cualquier cuestionamiento relacionado con su próxima boda o la relación sentimental con el protagonista de la telenovela Mi camino es amarte. "No [compré el vestido de novia en España]; ¿cuándo fue? No me enteré", advirtió a los medios de comunicación. "Creo que no es el momento de hablar de temas personales". La famosa prefirió evadir la conversación y asegurar que todo está desarrollándose de manera adecuada con su novio y en su vida; enfatizó que no tiene ninguna información nueva con respecto a su vida privada. "Está mi pareja [Gabriel Soto] grabando, como ya lo saben", comentó. "Está terminando el año; que creo que es un gran augurio estar terminando el año con trabajo". Irina Baeva Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras los rumores de una ruptura sentimental entre Irina Baeva y Gabriel Soto, que se incrementaron cuando ella viajó a Rusia a ver a su familia, la pareja ha mencionado que continúa junta y que los planes de contraer matrimonio continúan. Solo el tiempo dirá si el enlace se lleva a cabo o no.

