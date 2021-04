¡Irina Baeva revela dónde será su boda con Gabriel Soto y cuándo! La bella actriz rusa prepara con ilusión su boda. Éstos son los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada vez más unidos, Irina Baeva y Gabriel Soto continúan juntos después de luchar por su amor contra viento y marea. Después de celebrar recientemente el cumpleaños del actor junto a las hijas de éste, Irina Baeva conversó con El gordo y la flaca acerca de su anunciada boda, una de las más esperadas desde que anunciaran su compromiso con un: "¡Estamos felices!", el pasado mes de enero. "Nos estamos conociendo aún más como individuos, como personas y vamos para adelante con todo", dijo Soto en septiembre a People en Español. "Hemos pasado tantas cosas que lo único que han hecho es que nos hemos unido aún más". La bella actriz rusa reveló frente a las cámaras del programa de Raúl de Molina y Lili Estefan que su boda se llevará a cabo en suelo mexicano por un motivo fundamental: "Va a ser mucho más fácil, porque la familia de Gabriel es mucho más grande que la mía, llevarlos a todos a Rusia creo que sería muy complicado", confesó. En cuanto al lugar específico, reveló que será en una de las celebradas playas mexicanas. Irina Baeva Gabriel Soto Credit: IG Irina Baeva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al preguntarle por la fecha, la actriz tuve claro que será el día que sus papás se sientan seguros para viajar en tiempos de coronavirus: "La cuestión es que también me venga a visitar mi familia y que puedan estar en la boda. Estamos viendo con ese tema de la vacunación ahorita cómo se están reabriendo cosas", confesó. "Para venir desde Rusia, está bastante lejos, hay que hacer escala y todo ese tipo de cosas y la verdad es que está bien complicado". Con cierta tristeza, la prometida de Gabriel Soto recordó que por culpa de la pandemia lleva dos años sin ver a sus papás: "Los extraño un montón", aseguró, y una vez más volvió a deshacerse en halagos con su hermana, a quien está muy unida, ya que solo se llevan un año de diferencia: "Nos mandamos audios de cuarenta minutos todos los días", dijo con una sonrisa.

Share options

Close Login

View image ¡Irina Baeva revela dónde será su boda con Gabriel Soto y cuándo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.