Irina Baeva responde a las polémicas declaraciones de Geraldine Bazán en las que insinuaba que no era la mujer adecuada para convivir con sus hijas

“En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas, no es el caso aún”. Estas palabras que expresó hace casi dos semanas Geraldine Bazán en sus redes sociales en las que insinuaba que Irina Baeva, quien mantiene un romance con su exesposo Gabriel Soto, no era la mujer adecuada para convivir con sus hijas dieron mucho de qué hablar en las redes sociales y generaron numerosas reacciones, incluida la del galán mexicano, que no dudó en salir en defensa de la actriz rusa. Pero, ¿qué opina la afectada del mensaje que le dedicó la actriz mexicana en Twitter?

La intérprete y modelo de 25 años fue preguntada por este asunto durante una reciente entrevista con el programa de televisión mexicano Intrusos, donde Irina no pudo dejar más clara su postura.

“Yo no voy a entrar en ese juego de opiniones y mejor me reservo mis comentarios”, respondió tajante la actriz dejando claro que no va a contribuir a alimentar el show mediático que se ha generado a raíz de esas declaraciones.

La que fuera protagonista de la exitosa telenovela Vino el amor también habló del video que compartió la semana pasada en sus redes sociales en el que alza la voz contra el acoso que está sufriendo en redes. Pero, ¿será que le han afectado las duras críticas que ha recibido?

“No, para nada. Lo que yo quiero expresar no es precisamente que a mí me han hecho daño y salir yo como la víctima de la situación. No, para nada. Al contrario. Lo que yo quiero decir es que gracias a Dios yo soy una persona mentalmente sana, yo puedo procesar, yo puedo analizar, yo puedo pensar muchas cosas y en realidad tratar de hacer que no me afecte. Mi mensaje no es yo hacerme la víctima sino al contrario apoyar a todas esas personas que a lo mejor no tienen la fuerza mental para decir yo estoy en contra de eso y voy a hacer frente a ese problema”, explicó.

“Lo que fue tan bonito de este video son los mensajes de la gente que me ha hablado de sus propias experiencias porque creo que ese es el valor precisamente de ese video y para eso estaba lanzado ese mensaje”, agregó la también heroína del melodrama Me declaro culpable.

Respecto a su romance con Soto, el cual prefiere seguir manteniendo en la más absoluta intimidad, Baeva se limitó a responder que está ‘muy contenta’ y ‘muy feliz’.

¡Nos alegramos por ella!