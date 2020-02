Irina Baeva responde a declaración de amor de Gabriel Soto dedicándole esta romántica canción La actriz ha compartido la letra y música de la nueva canción de Ricky Martin llamada "Tiburones" para gritarle al mundo su amor por su novio. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo suyo es imparable, le pese a quien le pese. Los rumores de crisis de las últimas semanas no son más que humo y sus protagonistas así lo han dejado saber con sus declaraciones de amor públicas. Gabriel Soto dejaba claro esta semana que ama a su chica, Irina Baeva, y tienen un montón de planes de futuro juntos. De ella ha dicho que es una mujer disciplinada además de tremendamente familiar y que su vida a su lado es pura felicidad. Como respuesta a estas preciosas declaraciones, la actriz rusa no ha querido quedarse atrás y le ha dedicado un mensaje de lo más original. Ha sido a través de las redes y no con palabras suyas, sino de Ricky Martin. La actriz de Soltero con hijas y El Dragón le dedicaba la emotiva canción que el cantante acaba de estrenar llamada “Tiburones”. “Por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones, por ti hago lo que sea, nado con tiburones”, dice la letra del nuevo y precioso tema de nuestro querido Ricky. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN El video muestra la cara de enamorada de Irina mirando fijamente a la cámara y un mensaje, a parte de este, dirigido también a su amado: “Te amo Gabriel Soto”. El destinatario no tardó en contestarle con otro ‘Te amo’ y un “qué afortunado soy”. Image zoom Más claro, imposible. La pareja hace caso omiso a los dimes y diretes sobre su relación y reman juntos hacia un futuro que podría regalarnos, más pronto que tarde, el compromiso de los enamorados. Mientras tanto, seguimos disfrutando de románticos momentos como este. Advertisement

Close Share options

Close View image Irina Baeva responde a declaración de amor de Gabriel Soto dedicándole esta romántica canción

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.