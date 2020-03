Irina Baeva es recibida con una gran ovación y aplausos en su última conferencia sobre la mujer A pesar del dolor y las humillaciones recibidas, la actriz rusa ha visto recompensado el esfuerzo y su entrega con el cariño, el recibimiento y el calor de la gente en su última charla. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Le cancelaron una conferencia pero le han llovido muchas más después. El rechazo de algunos ha sido la mejor forma de defenderse de Irina Baeva, cuya presentación este fin de semana en Puebla, México, ha sido un éxito arrollador. Junto a otras grandes mujeres como la primera actriz Diana Bracho y la reconocida periodista Karla Iberia Sánchez, entre otras, Irina compartió sus vivencias a corazón abierto en ‘Extraordinarias’, llegando al público por su cercanía y sinceridad. La actriz dejó un lado la fama y saludó a los allí presentes con quienes se hizo fotos, se abrazó y a quienes mostró su lado más humano y sensible. El público quedó encantado y así se lo demostraron con sus aplausos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de El Dragón o Soltero con hijas compartió su experiencia de trasladarse a otro país y manejarse en un idioma desconocido. Además, contó aspectos muy personales relacionados con su familia, la relación con sus padres y la disciplina aprendida de ellos. Aunque ha cumplido siete años en México, en realidad han sido los dos últimos en los que más ha vivido y sufrido en sus propias carnes lo que es el acoso. Su dolor y la lección sacada de éste le ha servido para levantarse con más impulso y ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Un camino que no ha sido fácil pero que empieza a cobrar sentido para la actriz. ¡Enhorabuena por los éxitos! Advertisement

Close Share options

Close View image Irina Baeva es recibida con una gran ovación y aplausos en su última conferencia sobre la mujer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.