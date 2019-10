Irina Baeva reacciona a las declaraciones que dio Geraldine sobre la conferencia que impartió hablando del bullying que sufrió La actriz rusa opinó recientemente sobre las declaraciones que hizo en su día la exesposa de Gabriel Soto sobre la conferencia que impartió hablando del bullying que sufrió tras confirmarse su romance con el galán mexicano. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Irina Baeva, quien graba en México la telenovela Soltero con hijas junto a su novio Gabriel Soto, fue muy respetuosa al opinar este miércoles durante la presentación a prensa de la citada comedia romántica de Televisa sobre las declaraciones que hizo en su día Geraldine Bazán en relación a la conferencia que impartió semanas atrás la guapa rusa sobre el infierno que vivió tras confirmarse su romance con Soto y cómo logró sobreponerse al bullying que sufrió. "Le agradezco el tiempo que se haya tomado para ver mi conferencia y respeto muchísimo su opinión, igual que respeto la opinión de toda la gente que ha opinado ya sea negativa o positivamente", dijo al programa El gordo y la flaca (Univision) la intérprete de 27 años, quien tiene algo más de dos millones de seguidores solo en Instagram. Igual de respetuoso que Irina se mostró Gabriel, quien tampoco dudó en dar su opinión sobre la polémica que generó la conferencia que impartió en su día su novia. "Yo creo que fue muy acertado lo que hizo Irina", salió en su defensa el galán de 44 años. "Hay que vivir y dejar vivir y ser feliz, simplemente buscar la felicidad", agregó el que fuera protagonista de exitosos melodramas como Yo no creo en los hombres, Caer en tentación y Vino el amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue a finales de septiembre cuando Geraldine reaccionó de forma muy sincera a la conferencia de Irina asegurando, entre otras cosas, que estaba ‘muy mal asesorada'. "Me parece que es un instinto de supervivencia, patadas de ahogado por así decirlo. Creo que entre más se patalea más se hunde. Yo creo que como adultos llega un momento en la vida en el que tenemos que hacernos responsables de nuestros actos y de las consecuencias de estos, entonces para empezar creo que está muy mal asesorada", declaró entonces Bazán. Advertisement

