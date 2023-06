Así reaccionó Irina Baeva a comentarios sobre Gabriel Soto de Sara Corrales Tras las polémicas declaraciones de Sara Corrales sobre los regalos que Gabriel Soto le dio cuando trabajaron juntos, Irina Baeva no dudó en pronunciarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Irina Baeva, Gabriel Soto y Sara Corrales Credit: Mezcalent.com (3) Hace unos días, Sara Corrales reveló que recibió una serie de regalos por parte de Gabriel Soto mientras ambos grababan la telenovela Mi camino es amarte, donde ambos eran pareja en la historia. De hecho, esa situación ocasionó que se señalara a la actriz como la tercera en discordia en la relación del famoso con Irina Baeva, que en aquel momento se decía estaba separada de su novio. Sin embargo, con el tiempo la pareja siguió su relación y aseguran seguir tan unidos como siempre;a tal grado que continúan los planes de boda que, hasta ahora, no se han llevado a cabo por causas ajenas a ambos. Como era de suponerse, las polémicas declaraciones de Corrales que incluyeron frases como "estaba buscando una persona muy diferente", dieron pie a nuevas especulaciones. Aunque la exparticipante de MasterChef Celebrity dejó claro que no hubo ningún tipo de relación con el exesposo de Geraldine Bazán. Pero ¿cuál fue la reacción de Baeva? Tal parece es que estos comentarios no le quitaron el sueño; por el contrario, no dudó en mostrar lo mucho que le apoya y le gusta el protagonista de la telenovela Amor dividido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor estuvo de invitado en el programa de televisión Hoy y no dudó en dar a conocer una fotografía de dicha participación, donde luce un atuendo completamente blanco con unos lentes. Así, su prometida no dudó en pronunciarse al respecto. "Guapísimo mi amoooooor", escribió en la punki sino que subió Soto a su cuenta de Instagram. Todo parece indicar que Irina Baeva y Gabriel Soto están más enamorados que nunca, y las especulaciones a su alrededor no les afectan.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así reaccionó Irina Baeva a comentarios sobre Gabriel Soto de Sara Corrales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.