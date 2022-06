Irina Baeva reacciona a los comentarios de Laura Bozzo sobre ella y Gabriel Soto en La casa de los famosos Pese a la demanda que Irina Baeva y Gabriel Soto le ganaron a Laura Bozzo, la comunicadora continúa mencionándolos públicamente ¿tendrá consecuencias? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de dominio público que Irina Baeva y Gabriel Soto le ganaron una demanda por difamación a Laura Bozzo, debido a que la conductora hizo comentarios agresivos en contra de la pareja. Ahora, que la abogada de origen peruano se encuentra al interior de La casa de los famosos no ha perdido la oportunidad de hablar sobre los actores. Ante ello, la también modelo rusa fue cuestionada al respecto. "No tengo ni tiempo de saber. No sé ni de qué me hablan. De verdad, literal, estoy llegando apenitas hoy, aterrizando aquí, llegando de Los Ángeles, donde también estuve por cosas de trabajo con la marca donde trabajo", advirtió Baeva a los medios de comunicación. "Tengo tantas cosas más importantes en las que invertir mi tiempo. La verdad es que no sabría ni qué contestar porque no tengo ni idea". La intérprete de Debra Puig en la telenovela Amor dividido tampoco quiso abordar el proceso legal que interpuso contra la presentadora y aseguró desconocer de otros asuntos legales en los que está envuelto como la supuesta demanda de una televisora mexicana por incumplimiento de contrato, justamente, por estar en el reality y no cumplir con los compromisos contractuales con dicha empresa. "Ya platicaremos de las demandas en otra ocasión". Laura Bozzo, Irina Baeva y Gabriel Soto Laura Bozzo, Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: Medios y Media/Getty Images; Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Irina Baeva aclaró que ser de origen ruso no le ocasionado ningún tipo de agresión en su contra o discriminación ante la guerra que su país natal tiene con Ucrania. "Jamás [he sufrido agresiones]. No, en ninguna parte. He estado en Europa, hemos estamos en España, Grecia, París; ahora vengo de Estados Unidos y no hay absolutamente ningún problema por parte de nadie, la gente súper linda, súper amable, como siempre ha sido conmigo, y no he visto nada de eso. Y la verdad, si lo hubiera no tendría porqué ser así", concluyó.

