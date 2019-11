La reacción de Irina Baeva a la reciente disputa entre Gabriel Soto y Geraldine La actriz rusa compartió un mensaje en sus redes sociales en el que deja más que clara cuál es su postura frente a la nueva disputa entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Irina Baeva no parece tener tiempo ni ganas para entrar en polémicas ni mucho menos enfocarse en cosas negativas. Ahora que se ha abierto una nueva brecha entre su novio Gabriel Soto y su exesposa Geraldine Bazán –misma que se inició a raíz de que la actriz mexicana acusara públicamente al padre de sus hijas de violar los derechos de las menores al obligarlas supuestamente a saludar a su actual pareja ‘provocando así llanto, confusión e inseguridad de estas’– la intérprete de 27 años ha preferido mantenerse al margen de la disputa. Image zoom Irina Baeva Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Así lo deja entrever el mensaje que compartió hace apenas unas horas la estrella rusa por medio de sus redes en el que, si bien no menciona directamente lo sucedido entre Gabriel y Geraldine, muestra claramente cuál es su postura pública respecto a esta nueva polémica. “Entiéndeme, no tengo tiempo para cosas que no tienen alma”, reza la imagen que compartió anoche la actriz en Instagram. Image zoom Irina Baeva. Instagram Irina Baeva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que Baeva atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. A su participación antagónica en la teleserie El dragón, que transmite de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, Univision; hay que sumarle el personaje antagónico que interpreta actualmente en la recién estrenada telenovela de Televisa Soltero con hijas. La ficción que encabeza junto a su novio Gabriel se mantiene en los primeros lugares de audiencia en México y próximamente aterrizará en el prime time hispano. “Estoy muy emocionada con este proyecto la verdad. Es un personaje bastante misterioso”, avanzaba ilusionada Irina semanas atrás en entrevista con People en Español. Advertisement EDIT POST

