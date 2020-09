Irina Baeva se deja leer las cartas y recibe inesperada predicción La predicción que le hicieron este jueves durante su participación en el programa Hoy dejó sin palabras a la guapa actriz. ¿De qué se trata? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con la boca abierta y casi sin poder articular palabra. Así se quedó Irina Baeva este jueves durante el programa Hoy, al que acudió como invitada, luego de que un tarotista le revelara a través de la lectura de cartas que el embarazo en su vida es inminente. “Para este año, y me apuesto un anillo de los míos, embarazo para ella. Embarazo y evolución en mujer, maternidad, matrimonio, embarazo…”, reveló Farath Coronel. “El año que entra se convierte en mamá y apostamos aquí lo que quieras”, afirmó el famoso tarotista sin miedo a equivocarse ante una sorprendida Irina que no sabía muy bien cómo reaccionar. Si bien la actriz rusa y Gabriel Soto nunca han descartado la idea de tener hijos en común, el hecho de que la predicción apunte a un futuro tan cercano la descolocó completamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La duda ahora es cómo habrá tomado el galán mexicano la predicción. ¿Se habrá quedado igual de sorprendido que Irina? Con embarazo o no a la vista, lo cierto es que el noviazgo entre ambos vive uno de sus mejores momentos tras verse fortalecido a raíz de la cuarentena impuesta por la pandemia. “Nos estamos conociendo aún más como individuos, como pareja, como personas y vamos para adelante con todo”, aseguraba Soto en una reciente entrevista con People en Español. “Siento que nos complementamos juntos”, agregaba Baeva.

