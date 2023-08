¿Irina Baeva puede convivir con las hijas de Gabriel Soto? Esto dice la actriz Se dice que existe un acuerdo para que las hijas de Gabriel Soto no pueden tener ningún trato con Irina Baeva. La actriz así reaccionó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se sabe que la relación de Irina Baeva con Geraldine Bazán, exesposa de su novio Gabriel Soto, es nula. Incluso, Rosalba Ortiz Cabrera, exsuegra del actor, no duda en hacer comentarios contra la actriz de origen ruso. Hace unos días, surgieron rumores de que la también modelo no puede convivir con, Elisa Marie y Alexa Miranda, las hijas del protagonista de la telenovela Mi camino es amarte. Esto dijo la famosa al respecto. "Estamos aquí para hablar de nuestro proyecto. Creo que no es el momento de platicar de esas cosas. Como siempre digo, cada vez que me encuentro con la prensa, las cosas que quieran preguntar de mí, por favor, con muchísimo gusto siempre se los respondo", advirtió Baeva a los medios de comunicación. "Agradezco su interés en mi opinión, pero, la verdad, es que no tengo nada que comentar sobre las palabras de la señora [Rosalba Ortiz ]". Respecto a la posibilidad de convertirse en Aventurera tal como ha mencionado Juan Osorio, quien será el productor de esta famosa obra de teatro mexicano, la intérprete de Katia Ruíz en la telenovela Muchacha italiana viene a casarse no dudó en pronunciarse. "No puedo estar más agradecida. Gracias, gracias. Lo único que puedo decir es que sería un honor para mí interpretar un personaje tan icónico, hacer una obra tan icónica. Tendría que, y así soy, la gente que me conoce, sobretodo en mi trabajo, pondría mi empeño, todo mi corazón y toda la energía, obviamente de mi parte, para que fuera espectacular", comentó. "Para mí es un honor, inclusive, ser considerada para hacer un personaje que grandes actrices lo han hecho y me encantaría". Irina Baeva y Gabriel Soto Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Irina Baeva no dudó a enfrentar a quienes han dicho que no sería la actriz adecuada para interpretar a Elena Tejero; además, dejó claro que sabe los riesgos de estar en una carrera como la de ella. "No he recibido la invitación y ya he recibido críticas. Como siempre dicen si no quieres ser criticado no hagas ni digas nada. Uno no puede ir por la volteando a escuchar cada palabra que dicen por allá y por acá, sino no estaríamos en esto", expresó. "Ya estoy bastante acostumbrada a esto y con lo que más me defiendo en cómo mi trabajo".

