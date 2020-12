Close

Irina Baeva presume tatuaje en bikini: ¿qué es y qué significa? La bella actriz compartió su más reciente bikinazo con el que sorprendió no solo por su monumental figura, sino por el llamativo tatuaje que lucía debajo del pecho. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una amante de la moda y de las últimas tendencias. Su otra gran pasión aparte de la actuación. A Irina Baeva nada se le resiste y modelito que estrena, modelito con el que llama la atención para bien. Se ponga lo que se ponga, siempre destaca y nunca pasa desapercibida. Y mucho menos cuando se atreve con los bikinazos. El más reciente ha sido todo un éxito y no solo porque está hecho de lentejuelas, sino por lo que revelaba justo debajo de él. La novia de Gabriel Soto presumió traje de baño nuevo, cuerpazo y ¡tatuaje! La actriz mostraba el diseño que lleva grabado en su piel, exactamente en el costado izquierdo, debajo del pecho. Pero, ¿qué es exactamente y qué significado tiene? Se trata de una palabra en inglés: courage. Significa coraje y representa todo lo que ella es, una mujer valiente, echada para adelante, que persigue sus sueños y que se atreve con todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este no es el primer tatuaje de la protagonista de El Dragón, Irina ya mostró su otro diseño de tinta en su espalda, el mismo que lleva su Gabriel pero un poquito más pequeño. En palabras del actor, se trata de un símbolo de unión que significa In Lak'ech que se traduce como 'yo soy tú y tú eres yo'. Toda una declaración de amor. El que Irina lleva en el costado es también una declaración de amor pero a la vida, a los sueños y a la valentía para conseguir todas sus metas con el ingrediente de la pasión siempre presente. Una palabra que la define a la perfección y que ha demostrado con creces.

