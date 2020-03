Irina Baeva presume regalo de Gabriel Soto por el Día de la Mujer: "Te amo" El actor mexicano no pudo acompañar a su pareja durante la conferencia que impartió el domingo en el estado mexicano de Morelos, pero desde la distancia le hizo llegar un espectacular arreglo de flores que la actriz no dudó en presumir a través de sus redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Irina Baeva está triunfando con la gira de conferencias que está llevando a cabo por diferentes lugares de la República Mexicana con motivo del Día Internacional de la Mujer. Tras arrancar aplausos el pasado sábado en el estado mexicano de Puebla, la actriz rusa volvió a impartir su charla el domingo, en esta ocasión en el estado de Morelos y, una vez más, se abarrotó el lugar. Alrededor de 400 personas se dieron cita ayer en el Teatro Morelos para escuchar su plática sobre los prejuicios de género y el cyberbullying que sufrió tras confirmarse su noviazgo con Gabriel Soto cuando este aún no se había divorcio legalmente de Geraldine Bazán. Image zoom Gabriel Soto e Irina Baeva Mezcalent El gran ausente fue la pareja de la intérprete de 27 años, quien no pudo asistir debido a otro compromiso que tenía apalabrado desde hacía tiempo. El protagonista de exitosas telenovelas como Yo no creo en los hombres y, más recientemente, Soltero con hijas, no obstante, mostró todo su apoyo a Irina desde la distancia al hacerle llegar un espectacular arreglo de flores que Baeva no tardó en presumir a través de sus redes sociales. “Te amo”, escribió la actriz en Instagram Stories tras recibir el hermoso detalle. Image zoom Irina Baeva presume regalo de Gabriel Soto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los que sí estuvieron presentes en la conferencia de Irina fueron el padre de Gabriel y su esposa, quienes no dudaron en arropar a la actriz en este día tan importante para ella. “Yo estaba feliz de que vinieran, incluso pedí que pasaran para saludarlos porque coincidió que justamente Gabriel no está, entonces están ellos aquí en la Ciudad de México y pues tenemos como muy buena relación realmente y me encantó que hayan venido a escucharme, que hayan venido a apoyarme y a estar conmigo este ratito y los quiero mucho”, expresó al término de su charla la actriz ante los numerosos medios de comunicación que se dieron cita en el lugar para cubrir el evento. Advertisement

Irina Baeva presume regalo de Gabriel Soto por el Día de la Mujer: "Te amo"

