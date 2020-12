Close

¡Irina Baeva sale en defensa de las hijas de Geraldine Bazán! La bella rusa no tiene dudas de la fidelidad de su novio, pero sí se mostró preocupada por el impacto que el video de Gabriel Soto pueda tener en las hijas de su pareja. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por unas cosas u otras, Irina Baeva continúa sufriendo el acoso de los paparazzi… Ahora le tocó estar de nuevo en el ojo del huracán, aunque el centro del escándalo lo protagoniza su novio, Gabriel Soto, a raíz del video íntimo en el que apareció desnudo y que circula en las redes desde hace más de 24 horas. El actor está indignado: “¡Vaya violación de mi intimidad!”, se quejaba consternado ayer desde su cuenta de Twitter. Image zoom Credit: Gabriel Soto Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pronto los detractores de Irina comentaban que el karma le había devuelto la jugada, puesto que el supuesto video iría dirigido a una tercera persona, algo que el mismo Soto se encargó de desmentir antes que nada en un clip que compartió en su cuenta de Instagram, donde quiso “dejar en claro que esto pasó hace muchos años”, aseguró. Image zoom Credit: IG Irina Baeva Así lo reiteró ella también en unas declaraciones para el programa de Suelta la sopa: “No fue en mi año, así que no me compete a mí hablar del tema”, dijo dejando claro que no había existido infidelidad alguna. También se puso del lado de su gran amor, a quien apoyó rotundamente: “Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos”, añadió. Image zoom Credit: IG Irina Baeva Después rompió una lanza por las hijas de Geraldine Bazán: “Lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio”, reiteró en un par de ocasiones, haciendo hincapié en su deseo de proteger a las niñas. Image zoom Credit: IG Geraldine Bazán Una nueva situación complicada que la pareja tendrá que afrontar unida y que sin duda estará trayendo momentos muy incómodos para la ex de Gabriel Soto, mamá de las pequeñas, Miranda y Elissa.

