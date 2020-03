Irina Baeva opina sobre las duras declaraciones que hizo Laura Bozzo en su contra La actriz fue cuestionada recientemente sobre las polémicas declaraciones que hizo la abogada peruana en su contra en las que aseguraba que la denigraba como mujer. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Laura Bozzo arremetió duramente la semana pasada contra Irina Baeva después de que cancelaran su conferencia ya que no la considera ejemplo de nada. “Tú no nos inspiras como mujer, a mi me denigras”, dijo con énfasis la abogada peruana, entre otras muchas perlitas que soltó en la sección que tiene dentro del programa El gordo y la flaca (Univision). “¿Cuál es el ejemplo que nos va a dar la señorita Irina Baeva? ¿Cuál es el motivo de inspiración? ¿Cuál es el motivo para empoderar a la mujer para sentirnos orgullosas?”, llegó a preguntarse Bozzo. Como era de esperarse, la actriz de origen ruso no tardó en ser cuestionada recientemente sobre estas polémicas declaraciones en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. Image zoom Laura Bozzo e Irina Baeva Lejos de avivar la polémica, la novia de Gabriel Soto hizo frente de una manera respetuosa y elegante a la dura opinión que vertió Bozzo en su contra. “No tengo el gusto de conocerla, la hemos visto en un par de eventos yo creo de Televisa, nunca jamás me ha dicho nada en persona entonces pues yo creo que como te digo tomar las críticas de quien vienen y finalmente nunca escuches la crítica de alguien a quien nunca le pedirías un consejo”, aseveró Baeva en declaraciones recogidas por el reportero Eden Dorantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la confusión generada en algunos medios de comunicación, la protagonista de la exitosa telenovela de Televisa Vino el amor dejó claro que su conferencia, Arriba Eva, no aborda el tema de su relación con Gabriel Soto, ni mucho menos es su versión de la historia. “Mi plática aborda un problema social que es importante, que son los prejuicios de género. Muchas veces a nosotras las mujeres se nos etiqueta y se nos cataloga con una facilidad impresionante y ese es uno de los problemas sociales que yo toco en mi plática”, aclaró la intérprete de 27 años, quien acaba de regresar de unas merecidas vacaciones. Baeva, que tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, también aprovechó su encuentro con la prensa para desmentir que reciba algún tipo de dinero por su conferencia. “Yo no cobro por mi plática, o sea muchas veces se ha dicho que yo he hecho un tour. Todas las pláticas que yo he presentado en ningún momento se ha cobrado”, aclaró. Advertisement

