La nueva aventura profesional de Irina Baeva lejos de México y de Gabriel Soto La actriz rusa emprendió el fin de semana un largo viaje que la llevará a vivir durante las próximas semanas en otro continente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Irina Baeva Irina Baeva | Credit: Instagram Irina Baeva Hace unos días, Gabriel Soto era cuestionado ante las cámaras de Televisa Espectáculos sobre los rumores que han circulado alrededor de su relación con la actriz rusa Irina Baeva. "Lo único que te puedo decir es que se han especulado muchísimas cosas y el tema es de que yo estoy grabando todos los días de lunes a sábado e Irina ha tenido viajes, se fue a Nueva York, se fue a Rusia a ver a su familia, ahora se va a Qatar, entonces cada quien ha estado con sus actividades profesionales y es por eso que bueno se han dado como muchas versiones y especulaciones", declaraba el actor mexicano, quien graba en México la telenovela Mi camino es amarte. "Vamos bien, simplemente que cada quien está ahorita con un chorro de trabajo". Gabriel Gabriel Soto e Irina Baeva en Premio Lo Nuestro 2022 | Credit: Mezcalent El trabajo precisamente ha vuelto a separar físicamente a Gabriel y a Irina. La actriz rusa se despidió el sábado por un periodo de tiempo considerable de México, país en el que reside desde hace más de una década tras dejar atrás su Rusia natal, debido al inicio de una nueva aventura profesional que la tiene muy emocionada y que la llevará a vivir a Qatar. Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva "Finalmente arrancamos esta aventura. Emocionada, nerviosa, pero sobre todo feliz y agradecida por esta oportunidad", escribió Baeva a través de sus historias de Instagram. La actriz de exitosas telenovelas como Vino el amor y Soltero con hijas emprendió el fin de semana su viaje hacia el oeste del continente asiático con destino Qatar, país que acogerá la Copa Mundial de Fútbol y en el que Irina estará trabajando durante las próximas semanas como uno de los rostros de la amplia y variada cobertura que ofrecerá TelevisaUnivision sobre la cita deportiva. Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva "La salida fue un estrés total", reconoció la pareja de Soto en las redes. "Justo antes de que iniciáramos el movimiento el capitán nos informó que estaba entrando la neblina y que si seguía así iban a cerrar el aeropuerto. Dicho y hecho. Cerrado el aeropuerto para llegadas y salidas por la mala visibilidad. Y yo con 3 escalas y los vuelos comprados por separado, o sea si no llegaba a mi primer destino me perdería el vuelo a la siguiente parada y después a Doha. Pero finalmente una hora y media después salió el sol disipando la neblina y por fin pudimos despegar llegando a mi primer destino solo 40 minutos tarde, así que todo bien. Nos vemos pronto México". Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta importante cita deportiva y los más de 10 mil kilómetros de distancia que hay entre México y Qatar mantendrán nuevamente separados físicamente a Gabriel y a Irina por un buen tiempo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La nueva aventura profesional de Irina Baeva lejos de México y de Gabriel Soto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.