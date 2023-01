Aseguran que Irina Baeva y Gabriel Soto están separados, pero ella se niega a devolver el anillo Irina Baeva y Gabriel Soto parecen estar separados, pero la actriz se estaría negando a devolver el anillo de compromiso que un día le regaló el galán de las telenovelas, según un programa de televisión mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto parece pasar por un mal momento. Al menos eso es lo que informó un programa de televisión mexicano, en el que se aseguró que la pareja está separada, pero la actriz se estaría negando a devolver el anillo que un día le regaló el galán mexicano. Fue en 2020 que Soto le regaló a Baeva el anillo de compromiso, el mismo día de su cumpleaños, y desde entonces sus seguidores han estado esperando el momento de una boda, que ya se ha pospuesto varias veces. La conductora Flor Rubio, del programa Venga la alegría, aseguró que "fuentes muy confiables" afirman que los famosos ya no son pareja. Irina Baeva y Gabriel Soto Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: Mezcalent "La relación terminó, pero evidentemente hay una esperanza para Irina, tan es así que porta el anillo de compromiso", dijo Rubio. También se dijo en el programa que aunque Soto ha pedido de vuelta el anillo de compromiso, la modelo se ha negado a devolverlo. "Que sabemos, sí se lo ha pedido, pero ella no lo quiere regresar", sostuvo la conductora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tan fácil es como 'ahí esta..tenga'. Pero igual no lo regresa, pero ya no lo usa. Que no lo use, si ya no tienes el compromiso te quitas el anillo...cuando ya no estás casado te quitas el anillo y no pasa nada", indicó. "A Irina esta joya le ha servido para frenar el rumor de que están separados", insiste.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aseguran que Irina Baeva y Gabriel Soto están separados, pero ella se niega a devolver el anillo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.