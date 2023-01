Irina Baeva reaparece mostrando el anillo que supuestamente no quiere devolver a Gabriel Soto Irina Baeva, quien se encuentra en estos momentos en Nueva York, ha mostrado su anillo como si nada estuviese sucediendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de las nuevas informaciones sobre su relación con Gabriel Soto, Irina Baeva ha mostrado en primer plano el anillo que aparentemente se está negando a devolver al galán de telenovelas, a pesar de que ya habrían terminado su relación. Fue esta semana que la conductora Flor Rubio dijo en el programa Venga la alegría que "fuentes muy confiables" habían asegurado que los famosos se habrían separado, pero que "evidentemente hay una esperanza para Irina, tan es así que porta el anillo de compromiso". Según afirmó, Soto le ha pedido el anillo de compromiso que le regaló en 2020, "pero ella no lo quiere regresar". Irina Baeva Irina Baeva | Credit: Mezcalent A pesar de todas, Baeva ha mostrado su anillo como si nada estuviese sucediendo en unas fotos compartidas en redes de su viaje a Nueva York. Mientras esperaba por su desayuno en un conocido restaurante, la joven se tiró una foto luciendo el anillo en contraste con sus hermosas uñas pintadas de rojo, un detalle que no escapó a la vista de quienes siguen paso a paso la vida de la pareja. Irina Baeva Irina Baeva | Credit: Irina Baeva/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Rubio, a Baeva esta joya le ha servido "para frenar el rumor de que están separados". Mientras Baeva disfruta de sus días en Nueva York, a Soto no le pierden ni pie ni pisada en México, más ahora que se comenta que el actor tendría interés en la actriz colombiana Sara Corrales, su compañera en Mi camino es amarte (Univision).

