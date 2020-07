Irina Baeva manda un mensaje a quienes le acosan en redes y sus detractores contraatacan La actriz rusa compartió sus experiencias en una nueva entrevista y los haters se le echaron encima con más insultos y duros ataques. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las entrevistas en vivo a través de redes son el pan nuestro de cada día. En estos días Irina Baeva concedía una donde volvía a compartir sus experiencias y su visión del ciberacoso, del que ha sido y sigue siendo víctima. La actriz compartió una frase sobre el tema que ha tocado la fibra sensible de algunos que no han dudado en rebatirla. "Lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro", expresó la artista. En qué momento lo hizo. A partir de ahí sus detractores volvieron a la carga en diferentes perfiles para contraatacar y señalarle a ella de otras cosas nada agradables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es experta en ciberacoso porque ella lo hacía", "No es coherente, sus palabras y acciones no concuerdan, se indigna por el ciberacoso y ella lo sigue haciendo", "Pobrecita de Irina todavía no supera que la patrona es Geraldine", "Cansa con ese dicho lo dice en cada entrevista", escribieron tan solo una parte. A pesar de los constantes ataques contra su persona, Irina no renuncia a seguir defendiendo en lo que cree. No permite que tales comentarios tengan acceso en su perfil de Instagram y por eso los tiene bloqueados. Su vida actual pasa por uno de sus mejores momentos, tanto laboral como personal, y no consiente que nada se lo arruine. Su intención es seguir ayudando con su ejemplo y compartiendo su experiencia con quienes sufren lo mismo, le pese a quien le pese.

Close Share options

Close View image Irina Baeva manda un mensaje a quienes le acosan en redes y sus detractores contraatacan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.