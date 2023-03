Entérate cómo reaccionó Irina Baeva al ser cuestionada sobre Sara Corrales Tras los rumores de una ruptura sentimental entre Irina Baeva y Gabriel Soto, se señaló a Sara Corrales como la tercera en discordia ¿qué opina la actriz rusa al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando surgieron los rumores de la ruptura sentimental de Irina Baeva y Gabriel Soto, una de las hipótesis de la causa de la supuesta separación era porque existía una tercera en discordia. Así se señaló que Sara Corrales, quien compartía créditos con el actor en la telenovela Mi camino es amarte, podría tener, en aquel momento, un romance con su colega. Ante tantas especulaciones, la modelo de origen ruso fue cuestionada al respecto. "Cualquier comentario sobre chismes, sobre rumores, sobre comentarios de otros, sobre especulaciones (no)… hablemos de cosas productivas", solicito Baeva a los medios de comunicación. "Ningún comentario [sobre Sara Corrales], de verdad. Les repito, hablemos de cosas productoras, de cosas que sumen, no chismes, no rumores, nada que no tenga que ver conmigo, con nosotros, con mis proyectos". De hecho, la intérprete de Katia Ruiz en el melodrama Muchacha italiana viene a casarse dejó claro que no existió ningún tipo de conflicto con su prometido y que todo se trató de especulaciones sin sustento porque han seguido unidos en todo momento. Irina Baeva y Sara Corrales Irina Baeva y Sara Corrales | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ustedes siempre así con esas preguntas que parecen capciosas, nosotros aquí hablando de cosas bonitas", advirtió. "Sí, pues aquí siempre hemos estamos y aquí estaremos". De hecho, los famosos fueron captados juntos cuando regresaban a México procedentes de Los Ángeles, California, tras haber estado en una pelea de box. Cabe recordar que el actor tiene una fundación donde ayuda en la preparación de boxeadores. Con este encuentro público, Irina Baeva y Gabriel Soto dejaron claro que su relación está más sólida que nunca. De hecho, nuevamente, comparte algunas imágenes juntos en redes sociales; lo cual, dejaron de hacer por un tiempo. Quizá pronto den a conocer la fecha de su enlace nupcial; solo el tiempo lo dirá.

