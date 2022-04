Así disfrutaron Irina Baeva y Gabriel Soto sus vacaciones en la Riviera Maya Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería gabriel soto irina baeva vacaciones velas riviera maya mexico playa Credit: Gabriel Soto IG ¡Nos encantaron los bikinis que usó Irina Baeva! Empezar galería Merecidas vacaciones Gabriel Soto e Irina Baeva empacaron maletas y se trasladaron a un oasis tropical en México. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Celebrando por adelantado Además de disfrutar de unos días de sol, playa y arena, el protagonista de Soltero con hijas (Univision) también empezó a festejar su cumpleaños por adelantado. 2 de 7 Ver Todo Vista increíble La guapa rubia de 29 años y su chico se hospedaron en el Grand Velas Rivera Maya, un lujoso hotel todo incluído con manglares preservados, cenotes naturales y hectáreas de selva tropical de exuberante vegetación. 3 de 7 Ver Todo Anuncio En el mar, la vida es más sabrosa Irina Baeva vacaciones Gabriel Soto Riviera Maya fotos Credit: Irina Baeva La pareja aprovechó una tarde para disfrutar de la zona costera de México a bordo de un lujoso yate. 4 de 7 Ver Todo Cuerpazo Irina Baeva vacaciones Gabriel Soto Riviera Maya fotos Credit: Irina Baeva IG La guapa rusa no dejó de presumir su tonificada silueta. 5 de 7 Ver Todo ¡Acción! Irina Baeva vacaciones Gabriel Soto Riviera Maya fotos Credit: Irina Baeva IG Gabriel no dejó de hacer ejercicios ¡hasta en pleno yate! 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Buen provecho! Irina Baeva vacaciones Gabriel Soto Riviera Maya fotos Credit: Irina Baeva IG Y luego de broncearse y nadar un poco, la pareja devoró un bocado. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Así disfrutaron Irina Baeva y Gabriel Soto sus vacaciones en la Riviera Maya

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.