Irina Baeva lo vuelve a hacer: ahora "deja" a Gabriel Soto para lograr una de sus grandes metas La actriz rusa cambia de nuevo de país para dar un paso más en su carrera y se traslada a Nueva York para aprender inglés. ¿Qué pasa con su romance con el actor mexicano? Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando vivía en Rusia y soñaba con ser actriz, Irina Baeva sabía muy bien que su destino era México y por eso decidió estudiar español por su cuenta. “Así es, lo aprendía sola”, confesó en una entrevista exclusiva la actriz. “El español tiene una gran ventaja [y es] que puedes aprenderlo tú sola porque se escribe de la misma manera en que se pronuncia, lo que no sucede con el inglés o el ruso o el francés”. Image zoom Gabriel Soto e Irina Baeva Instagram Gabriel Soto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez que logró dominar el español, la rusa viajó a tierra azteca para convertirse en una de las actrices de Televisa. “Le eché muchas ganas, fui al CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) y el acento ya lo practiqué”, recordó la protagonista de la telenovela Vino el amor, a lo que añadió con una carcajada: “Pero creo que las cosas que más me gusta es la gente de México, el clima, la comida y Gabriel Soto”. Image zoom IG/Irina Baeva El amor que siente por su pareja no le impidió dejar el nido en el que se refugió con Soto durante la pandemia y hacer las maletas una vez más para instalarse por unos meses en Nueva York, donde aprenderá inglés. “Yo me iba a ir a estudiar inglés a Nueva York o me iba a ir a mi casa en Rusia [antes de la pandemia]”, cuenta la ojiazul. “Entonces, la verdad es que para nosotros fue [bueno] estar juntos [en Acapulco] porque a veces no tenemos ese tiempo para disfrutarnos como pareja”. Image zoom irina baeva/instagram Ahora, los tórtolos han retomado sus planes profesionales. Mientras Soto graba novela con Televisa, Baeva está estudiando en la Gran Manzana con la vista puesta en el futuro de su carrera. ¿Hollywood a la vista?

