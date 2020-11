Close

¡Irina Baeva y Gabriel Soto se defienden ante fuertes críticas por acudir a polémica boda! La pareja de actores acudieron a una multitudinaria celebración en Cancún el pasado fin de semana. Videos y fotos del enlace, encendieron a la opinión pública por no cumplir claramente los protocolos del coronavirus. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana se celebró una multitudinaria boda en Cancún. Odalis Gomez Millar, hija del empresario y promotor de boxeo Pepe Gómez, contrajo matrimonio con Michel Escalle y a su enlace acudieron célebres empresarios y políticos, incluso celebridades como César Chavez, Oscar de la Hoya, Lorenzo Méndez, Roberto Palazuelos, así como Gabriel Soto y su novia, Irina Baeva. Pronto transcendieron fotos del evento en redes y para el asombro de muchos, cientos de personas celebraban sin ningún tipo de protección ante el nuevo repunto de coronavirus que azota numerosos países, incluido México. Ni sana distancia, ni cubrebocas, esa fue la norma general, algo claramente perceptible en los videos que incendiaron la opinión pública. Los actores Gabriel Soto e Irina Baeva fueron sorprendidos al regreso de Cancún en el aeropuerto por los reporteros de El gordo y la flaca, quienes les preguntaron qué opinaban de la fuerte polémica alrededor de dicha boda. Image zoom Credit: IG Lorenzo Méndez “Pues sí, fuimos a una boda, pero ha habido bodas todo el tiempo”, dijo el actor a la defensiva. “Hay mucha gente que se ha casado. Fue la hija de un promotor de box muy importante. Se llevaron a cabo todas las medidas de seguridad, había una cabina de sanitización afuera, donde cada uno de los invitados tenía que pasar”. “Evidentemente”, continuó, “en las fotos salíamos sin cubrebocas, pero bueno, todo el tiempo nos lo poníamos, menos a la hora de comer evidentemente”, confesó algo nervioso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su novia, la bella Irina, le apoyó al cien por cien: “Como bien dice Gabriel, ya no es hora de andar viendo quién sí se cuida, quién no se cuida, creo que es la responsabilidad de cada uno, ya somos todos gente adulta, sabemos perfectamente cómo se tiene que llevar a cabo un evento de esa magnitud”. Image zoom Credit: IG Myriam Escobar Después añadió la opinión de: “creo también que la vida tiene que continuar”. Este tipo de eventos ha demostrado en numerosas ocasiones que puede ser una peligrosa fuente de contagios de la enfermedad COVID-19 y muchas personas han retrasado sus planes de boda hasta el año próximo, aunque no todas: algunas parejas han decidido seguir adelante con su amor, le pese a quien le pese.

