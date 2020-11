Close

¡Irina Baeva y Gabriel Soto responden a las últimas críticas de la mamá de Geraldine Bazán! Después de que hace unos días Rosalba Ortiz hiciera fuertes de declaraciones acerca de la novia rusa de su exyerno, los reporteros sorprendieron a la pareja al llegar al aeropuerto y no tuvieron otro remedio que contestar sus preguntas... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Recientemente la mamá de Geraldine Bazán, Doña Rosalba Ortiz, habló con las cámaras de Suelta La Sopa. Cuando le preguntaron si en su opinión Irina Baeva merecía todas las críticas que caen constantemente sobre su persona, así reaccionó la exsuegra de Gabriel Soto: “Crea fama y échate a dormir. Ella estuvo haciendo bullying y se curaba en salud, decía ay ay ay, yo soy la víctima, siendo que ella era la que estaba dando en la torre..." Image zoom Credit: Instagram/geraldinebazan "Eso, muchas mujeres, no solo de México, sino de todas partes, yo creo que hasta en Rusia estarían ofendidísimas, que aparte de que te estás metiendo en una situación, estés diciendo, mira aquí estoy, mira aquí está el coche, mira aquí está la careta del celular…”, dijo volviendo a echar leña al fuego de la interminable polémica. Image zoom Credit: Victor Chavez/Getty Images; Mezcalent.com (2) Después añadió: “Claro, depende mucho de la educación familiar, y bueno pues más si no está tu familia aquí y no habla el idioma, pues no se entera de lo que estás haciendo”. Y la cosa no quedó ahí: “Pero tiene muy buen publirrelacionista, le pagan al manager, le pagan la publicidad, y hasta manda al publirrelacionista a Nueva York con ella para que le estuviera sacando las fotos, yo creo que eso cuesta, pues que la siga apoyando, ¿no?” Image zoom Credit: Irina Baeva Instagram Gabriel Soto e Irina Baeva fueron captados hoy por los reporteros de El gordo y la flaca en el aeropuerto y éstos, raudos y veloces, quisieron saber su opinión al respecto. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No, chicos, la verdad es que yo creo que ya estamos, bastante, como para darle la vuelta a la página en cuanto a los comentarios”, respondió Irina. “La gente va a hablar, la gente va a decir, hagas no hagas, dejes de hacer, la gente va asumir, la gente va a suponer y cada quién es libre de pensar lo que él quiera. La realidad es una, nosotros lo sabemos y no es necesario estar ventilando y gritando y tratando de convencer a alguien de cómo son realmente las cosas, y bueno, cada quién es libre de opinar lo que quiere”, dijo zanjando la cuestión y sin entrar en ningún tipo de detalles. Image zoom Credit: Instagram Gabriel Soto Gabriel aseguró por su parte que estaban regresando de celebrar juntos el cumpleaños de Irina y cuando le preguntaron qué le había regalado a su novia, contestó: “Eso son cosas que se quedan en privado, mucho amor, mucho amor…”. Image zoom Credit: IG/Irina Baeva También aseguró que “cada vez estamos más unidos, más enamorados, cada vez más felices, todo está fluyendo increíblemente bien”.

