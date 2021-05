El sorprendente regalo de Irina Baeva a Gabriel Soto por su cumpleaños El detalle llega casi un mes después de la celebración debido al trabajo del actor en Te acuerdas de mí. Ahora que están libres toca disfrutar ¡y de qué manera! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 17 de abril, Gabriel Soto cumplía 46 primaveras. Lo hacía trabajando y sin poder disfrutar al cien por cien de un día tan especial como demanda un cumpleaños. Pero lo bueno, aunque sea tarde, siempre llega. Un mes después, su prometida Irina Baeva ha compartido un gesto lleno de amor e ilusión hacia su novio. ¡Nada menos que unos billetes de avión! ¿Destino? No queda claro, pero se abren las apuestas. La actriz dio una pista poniendo las banderas de los dos países de origen de la pareja, Rusia y México. ¿Cruzarán por fin el océano para que Gabriel conozca finalmente a toda su familia? A lo mejor. O quizás es tan solo un viaje de enamorados a algún lugar recóndito donde quieran pasar tiempo de calidad. Seguro que en las próximas horas dejan constancia de ello en sus perfiles. "Ahora sí, felicidades mi amor", escribía toda misteriosa Irina junto a la fotografía de dos billetes de avión con el nombre de ambos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Irina ha mostrado en sus redes sociales cuánto echa de menos a los suyos. Con motivo de la pandemia le ha sido imposible viajar y estar con ellos, así que esta sería una ocasión más que perfecta para hacerlo. Por su parte, el actor ponía punto final al rodaje de su última telenovela Te acuerdas de mí, quedando así libre para poder pasar todo el tiempo del mundo con su futura esposa. Los planes de boda son un hecho y este podría ser el momento perfecto para conocer a su familia política. Si este no fuera el caso, seguro que los tortolitos igual disfrutan al máximo de su escapada romántica. ¡Feliz viaje pareja!

