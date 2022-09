Irina Baeva y Gabriel Soto reaparecen juntos después de meses, pero no como siempre La pareja se dejó ver pero no de la forma en la que tiene al público acostumbrado. Fue por trabajo, dejando así la puerta aún más abierta a los comentarios sobre el fin de su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus apariciones en las redes son un no parar, eso sí, Irina Baeva y Gabriel Soto lo han hecho alejados el uno del otro. Nada que ver con la constante exposición de su amor y sus viajes en el pasado. Desde hace aproximadamente dos meses, la pareja no ha compartido ninguna imagen romántica de las que tienen acostumbrado a su público. Razón por la que los rumores de separación son cada vez más constantes. Sobre todo, también teniendo en cuenta la cancelación de su boda. En medio de esta situación en la que ninguno ha querido dar declaraciones, Irina compartió unas imágenes con el actor. Un video que se aleja bastante de lo que han sido ellos durante sus casi 4 años de relación. Irina Baeva y Gabriel Soto Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) A diferencia de los viajes exóticos que han presumido y los besos, miradas, caricias y abrazos que acompañaban a esas publicaciones, en esta ocasión, el encuentro se trata de algo estrictamente laboral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos son la imagen de K-Swiss México, la famosa marca de zapatos deportivos. Lo curioso de este video publicado por la firma esta semana, es que no admite comentarios de los seguidores. Se trata de unas imágenes de ambos en paseando de la mano y con gestos cariñosos, pero todo para la grabación. Una amorosa actitud que sigue sin verse en los diferentes perfiles de la pareja. Ese distanciamiento en las redes y la falta de interacción, cuando antes era todo lo contrario, ha alimentado aún más los rumores de una separación. Los dos se han mantenido al margen de los comentaros al respecto. Ella está inmersa en sus proyectos varios, y Gabriel en el rodaje de su nueva telenovela, Mi camino es amarte.

