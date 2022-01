Irina Baeva y Gabriel Soto emulan escenas de Titanic y Dirty Dancing ¡y las redes mueren de amor! Más enamorados que nunca, la pareja compartió el video más romántico de su relación hasta el momento. Unas imágenes que demuestran que lo suyo es de película. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque en su nueva telenovela vivirán un Amor dividido, Irina Baeva y Gabriel Soto experimentan todo lo contrario en su vida real, afortunadamente. En medio de la promoción de su nuevo proyecto televisivo en el que vuelven a unir su talento y sus corazones, la feliz pareja ha sorprendido con unos días de ensueño en las paradisíacas playas de Cozumel. Esta vez han dado un paso más allá y no se han conformado con un álbum de fotos cualquiera. Con motivo de su experiencia en un yate de auténtico lujo, los tortolitos se dejaron llevar y dejaron a sus seguidores embelesados con sus escenas de película. Primero recordaron el famoso momento en el agua de Patrick Suayze y Jennifer Grey en Dirty Dancing, y luego llegó la inolvidable escena de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic. El reel se convirtió en todo un recipiente de piropos y ojos acorazonados por tanta miel que ambos derraman. La parejita atraviesa un gran momento personal que, si todo va como parece, podría finalmente sellarse con su boda este mismo año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Comprometidos desde el 2020, las circunstancias derivadas de la pandemia por el coronavirus que no terminan de regularse han provocado que su enlace se alargue más de lo esperado. Irina Baeva y Gabriel Soto Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: IG/Irina Baeva Irina Baeva Gabriel Soto e Irina Baeva trabajan juntos en Amor dividido | Credit: TELEVISA Pero eso no les quita el sueño, saben que tarde o temprano se darán el 'Sí, acepto' en una celebración en la que puedan reunir a los suyos sin miedo ni peligro alguno. Ella, a su familia de Rusia, y él, a todos sus seres queridos, especialmente sus hijas, Elissa y Miranda. Mientras el momento se acerca, ellos siguen disfrutando de las mieles del amor y viviendo experiencias tan únicas como esta. ¡Gracias por compartirlas!

