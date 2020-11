Close

¡Uy! ¡Irina Baeva y Gabriel Soto, los más sexys y con mucha química en un afterparty! ¡La pareja de actores que más pasiones encontradas levanta tiene una complicidad indiscutible y estas fotos lo dejan muy claro! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos de las parejas de moda disfrutaron juntos de una noche de película con motivo de la entrega de los galardones durante los recientes Premios Tv y Novelas, la conformada por los actores Sebastián Rully y Angelique Boyer, y la de Irina Baeva y Gabriel Soto. Estos últimos están recuperando el tiempo perdido, ya que Irina regresó recientemente de una aventura en Nueva York, a donde fue a vivir nuevas experiencias de vida para mejorar su inglés durante unas cuantas semanas. Muy acaramelados después de regresar de celebrar juntos el cumpleaños de la actriz rusa, los bellos actores aprovecharon el afterparty de los premios para tomarse unas fotos muy sexys donde se ve claramente la complicidad que existe entre ambos. Image zoom Credit: IG Irina Baeva Ajenos a las constantes críticas a las que se han visto sometidos desde que comenzaron su relación, muchos de los fans de Geraldine Bazán nunca les perdonarán cómo se dieron aquellos momentos del comienzo de su romance, siendo especialmente Irina Baeva un blanco constante de insultos desde entonces. Image zoom Credit: IG Irina Baeva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente la exsuegra de Gabriel Soto, Doña Rosalba Ortiz, habló con las cámaras de Suelta La Sopa y, cuando le preguntaron si en su opinión Irina Baeva merecía todas las críticas que recibe, así reaccionó la mamá de Geraldine Bazán: “Crea fama y échate a dormir. Ella estuvo haciendo bullying y se curaba en salud, decía ay ay ay, yo soy la víctima, siendo que ella era la que estaba dando en la torre". Después de insinuar que Irina era una mantenida de su exyerno, ésta no le dio importancia cuando unos reporteros le preguntaron qué pensaba de las declaraciones que afirmaban eso: “No, chicos, la verdad es que yo creo que ya estamos como para darle la vuelta a la página en cuanto a los comentarios”, respondió la actriz cansada de que siempre le pregunten por lo mismo.

