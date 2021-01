Close

¡Año nuevo, vida nueva! Junto a Irina Baeva, Gabriel Soto renace de sus cenizas No hay escándalo que acobarde a esta enamorada pareja. Después de unos días tranquilos para celebrar la Navidad junto a las hijas de Geraldine Bazán, este es el importante mensaje con el que quisieron felicitar el año nuevo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un par de semanas Gabriel Soto fue víctima de la filtración de un video íntimo que le apartó de las redes, después de anunciar en sus historias que se había violado su intimidad: “Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y mi pareja”, especificó refiriéndose a las dos hermosas niñas que tuvo con su ex, Geraldine Bazán, con quienes pasó la Navidad, y a su actual novia, Irina Baeva. Pero ya pasaron los días y el actor ha decidido dar carpetazo al pasado y empezar de cero junto a su amor, la actriz rusa, con quien apareció en esta simpática imagen brindando para dar la bienvenida a un muy esperado 2021. “¡Comencemos este año con una mente positiva y un corazón amable ❤ !”, escribió en inglés bajo la divertida foto. Su novia, quien le defendió durante el mal trago e incluso pidió respeto por las hijas Geraldine Bazán durante estos difíciles días, ha sigo un gran apoyo para el actor, quien escribió en sus etiquetas “bendecido” y “agradecido”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al compartir la misma foto, Baeva escribió un mensaje en las mismas lineas que el histrión: “Con mente y corazón positivos, les deseamos un feliz año nuevo. ¡Ahí vamos!” y añadió las etiquetas de “amor” y “metas de pareja”. Image zoom Credit: Irina Baeva/Instagram Aunque el video sea ya agua pasada para Soto, la realidad es que su abogado ha dado comienzo al proceso legal contra la persona que filtró el clip, cuya identidad por el momento no ha salido a la luz pública y quien puede terminar con una pena de cárcel: Gustavo Herrera, abogado del actor, así lo confirmó: ““Hay que aclarar que si la persona no da su consentimiento, se está subiendo a las redes un contenido en forma ilícita y ya eso es un delito. Este tipo de denuncias ahora se pueden hacer por la vía digital. Generalmente, estos hechos causan daño psicológico o en la imagen”.

