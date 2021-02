Close

¿Cómo consiguió Raúl de Molina su foto con Irina Baeva? ¡Gracias a Gabriel Soto! Esto es lo que reveló El Gordo después de la sonada imagen que tanto dio que hablar en redes durante Premio Lo Nuestro. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El travieso de Raúl de Molina logró algo que parecía imposible sobre la alfombra roja de los Premio Lo Nuestro: hacerse una foto con la pareja de moda, Irina Baeva y Gabriel Soto, después de varios y sonados desencuentros entre los actores y el conductor de El gordo y la flaca. La imagen, compartida en las redes del show de Univisión, despertó la hilaridad entre los usuarios, preguntándose cómo había logrado la instantánea en la que podía verse a la bellísima actriz de origen ruso algo incómoda, según apuntaba su lenguaje corporal. Después de hablar maravillas de Dayanara Torres durante su show, en conversación con Oscar Petit, Raúl de Molina comentó que pese al gesto que hizo Irina Baeva al tomarse la foto con él, al parecer, él no le guarda rencor ya que aseguró que ambos eran los mejores vestidos de la noche. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También confesó cómo logró la famosa imagen: "Ella no quería, pero Gabriel le dijo que lo hiciera", relató. Image zoom Credit: IG El Gordo y La Flaca En las redes, muchas personas comentaron acerca de la peculiar foto, desde la venenosa Carolina Sandoval, hasta el Rey Grupero, quien escribió: "El gordo de Molina me cae muy bien", a lo que Raúl contestó con varias carcajadas. Algunas personas se pusieron en los zapatos de Irina Baeva y fueron muy comprensivos dando la razón a la actriz: "No es para menos. Con todo lo que han hablado de ella", decía uno de los comentarios con más me gusta.

