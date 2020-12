Close

Con la mirada triste y sin Gabriel Soto, Irina Baeva comparte felicitación navideña Mientras que Geraldine Bazán pasa sin sus hijas las entrañables fiestas, la bella actriz rusa felicitó la Navidad con una imagen en la que destacan sus ojos tristes en un momento difícil para su novio, Gabriel Soto. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un año por estas fechas, un feliz Gabriel Soto se mostraba junto a su novia Irina Baeva frente al árbol de Navidad junto al elenco de Soltero Con Hijas. Este año, el actor mexicano se mantiene callado después de que un video íntimo viera la luz hace una semana. Después de aparecer en sus historias pidiendo respeto y alegando en su cuenta de Twitter que la difusión era un delito, pasa estas fechas navideñas junto a sus hijas mientras que la mamá de sus pequeñas, Geraldine Soto, disfruta de la nieve en Aspen en compañía de sus seres queridos y amigos más cercanos. Momentos difíciles, no solo para Gabriel Soto, también para las personas que le rodean. Pese a que él está tomando un tiempo lejos de las redes para evitar dimes y diretes y concentrarse seguramente en pasar tiempo de calidad con las niñas, su novia no quiso dejar de felicitar a sus seguidores con una foto en la que la atractiva actriz aparece sin sonreír y con los ojos tristes. “¡Feliz Navidad! ❤ Les deseo mucho amor, luz y esperanza. Disfrutemos y agradezcamos todas las bendiciones”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando hace unos días los reporteros le increparon por el video de Soto, ella respondió: “Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos”. También pidió respeto al tratar el tema pensando en las hijas de Geraldine Bazán: “Lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio”. Desde sus historias, hoy por su parte Geraldine Bazán respondía a aquellos que se preguntan si estará acompañada en sus vacaciones en Colorado por alguien especial y lo hizo con una simpática foto besando a un muñeco de nieve. “¡Sí! Estoy con alguien…”, escribió.

