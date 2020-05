"Presume lo que no le costó". Irina Baeva es cuestionada por enseñar la casa donde vive con Gabriel Soto La actriz mostró algunos de sus rincones favoritos de su actual hogar con su novio en Acapulco y tras las severas críticas esto fue lo que hizo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Da igual lo que haga, Irina Baeva siempre es el centro de todas las miradas y, en muchas ocasiones, de las críticas también. Hay quienes, dos años después, todavía no perdonan su relación con Gabriel Soto. Ni siquiera la felicidad sincera que derrochan termina de convencer a sus detractores. En estos días de confinamiento en Acapulco, la actriz rusa ha compartido momentos y rincones del hogar que disfruta con su amado en la preciosa bahía. Lo hacía feliz y con la mayor de sus sonrisas, lo que ha tocado la fibra sensible de algunos que así se lo han hecho saber. "Presume lo que no le costó", "¡De qué presume!", "Pasa presumiendo donde algún día estuvo la esposa", "Dime de qué presumes y te diré de lo que careces", escribieron algunos ante las imágenes de la actriz paseando y bailando junto a la piscina. ¿Cómo se lo tomó ella? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque tiene sus comentarios limitados y solo permite la entrada de los positivos en su cuenta de Instagram, las imágenes corrieron como la pólvora en redes y los mensajes también. Horas después de todo lo que se dijo al respecto, Irina volvió a publicar un video similar, esta vez sobre su bicicleta estática. Y por si esto fuera poco, mostró otra imagen muy en paz y con una frase muy significativa. "Lo más generoso que puedes hacer por las personas a tu alrededor es generar energía". Tanto ella como Gabriel muestran su día a día y su rutina de ejercicios que les mantiene en forma y con esos cuerpos de diez haciendo caso omiso a lo que se dice de ellos. Una buena manera de desquitarse del estrés que genera esta situación de encierro y que aleja cualquier pensamiento negativo. Han aprendido a ignorar las críticas y prefieren enfocarse en las cosas bonitas que tienen. Las publicaciones de ambos con frases sobre la energía y la paz espiritual denotan un cambio en su forma de ver la vida y eso parece que les ha unido aún más.

