Irina Baeva entrega invitación de su boda a conductor de Despierta América La actriz rusa llegó este miércoles al estudio del programa con una invitación de boda en mano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La boda de Irina Baeva y Gabriel Soto sigue en pie. La actriz rusa, quien esta semana está como conductora invitada en Despierta América (Univision) junto a Karla Martínez, Raúl González, Francisca y compañía, explicó el lunes en el programa matutino que aún no han podido definir la fecha debido a circunstancias ajenas a ellos. "Cuando a mí me preguntan cuándo es la boda hasta cuando es gente cercana finalmente híjole es algo que ni siquiera nosotros sabemos responder", reconoció la pareja de Soto. Este miércoles, para sorpresa de muchos, Irina llegó al estudio del programa con una invitación de boda en mano para uno de los conductores del show. Irina Baeva Irina Baeva en Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Despierta América "Te traje un regalo", dijo la actriz dirigiéndose a Alan Tacher. La intérprete de 30 años hizo entrega de la invitación de su boda al presentador mexicano. Alan Tacher Irina Baeva entrega invitación de boda a Alan Tacher | Credit: Instagram Despierta América "Todavía no tenemos fecha, pero ya tenemos la primera invitación oficialmente entregada", aseveró Irina, quien está a punto de superar los 4 millones de seguidores en Instagram. "Puede que te arrepientas de esto", comentó de lo más bromista Francisca. "¿Por qué?", preguntó Irina. "¿Lo has invitado a tu boda y se portó mal?" ¿Por qué la invitación a Alan Tacher? El conductor ganó en el pasado una apuesta y Gabriel prometió invitarlo a su boda, de ahí que Irina cumpliera su promesa y llegara hoy con una supuesta invitación de su boda para él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Oye va a ser este año?", quiso saber Tacher. "Espero, yo espero", le respondió Irina.

