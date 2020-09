¡Irina Baeva enamora a la familia de su novio Gabriel Soto! La actriz ha encajado a la perfección en la familia de su amado y así la presumen algunos de los miembros de apellido Soto. ¿Compromiso a la vista? Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su amor no ha sido un camino de rosas pero atrás quedaron las espinas para Gabriel Soto e Irina Baeva que viven uno de los momentos más dulces y bonitos de su relación. Dos años de amor que han consolidado su relación y dejado en el pasado un periodo muy duro lleno de juicios de valor y críticas. Hoy son más felices que nunca y sus sonrisas así lo delatan. La actriz rusa se ha ganado no solo el corazón de su novio sino también el de su familia que la quiere y presume como una integrante más. Prueba de ello es la más reciente foto y dedicatoria de Ignacio Soto, el tío de Gabriel. Con él Irina practica el pádel, deporte en el que ha avanzado mucho y en el que se ha vuelto toda una campeona. Orgulloso, el familiar del actor le dedicaba unas emotivas palabras a la joven. "Cada vez son más las mujeres interesadas en la práctica del dádel, muestra de ello es la incursión a este deporte de la actriz Irina Baeva, protagonista de la serie de Televisa El Dragón, a estrenarse a finales de septiembre de este año por Univisión", escribió Ignacio. ¡Hasta promoción le hace! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven y su 'tío' compartieron un bonito momento en la pista que el señor realzó con mucho cariño. No es el único en hablar maravillas de la intérprete. Su suegro, Francisco, hizo lo propio hace tiempo dedicándole todo tipo de piropos como ser humano. “Es una chica que es muy capaz, es realmente autodidacta, y ha sido no solamente muy brillante en el manejo del lenguaje sino en lo que está haciendo. Ella estaba estudiando otra cosa, periodismo, pero le gustó la actuación y vea lo que ha logrado", dijo a los medios hace unos meses. Vamos que Irina ya es una integrante más de la familia Soto y que cuando menos lo esperemos, quizás, solo quizás, veamos ese anillo de compromiso que muchos esperan. Mientras llega, ¡a seguir disfrutando así de la vida y del amor!

