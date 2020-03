Irina Baeva asegura que la discriminan por ser rubia y tener los ojos azules La actriz Irina Baeva asegura que se siente discriminada por su físico. Esto fue lo que dijo la novia de Gabriel Soto. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Irina Baeva ha denunciado ser víctima de cyberbullying y ahora la actriz rusa dice que es discriminada por su físico. Sí, Baeva asegura que la discriminan por ser rubia y de ojos azules. Irina se desahogó en un comunicado tras ser eliminada de un evento en pro de los derechos de la mujer al que asistiría como conferencista. Según la actriz, debido a comentarios negativos sobre ella en redes sociales —relacionados a la controversia de su rivalidad con la actriz Geraldine Bazán, la exesposa del actor Gabriel Soto, el actual novio de Baeva— fue excluida de estas conferencias en México. “La desinformación y los prejuicios sobre la mujer son tan grandes que tristemente se genera otro tipo de violencia: la segregación. Al grado que en un evento de supuesta feminidad y empoderamiento, se da la paradoja de callar a una mujer por el miedo y presión que ejercen las redes sociales; dejándome sin voz en un foro en el que compartiría este concepto de ‘Arriba Eva’, que busca precisamente la liberación de la mujer de esos prejuicios y ataques que tanto daño hacen”, expresó la actriz en el comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Irina Baeva también compartió un video en Instagram de los presentadores Jomari Goyso y Lourdes Stephen en el segmento “Sin Rollo” de Despierta América (Univision) debatiendo por qué Irina había sido eliminada de estas conferencias en pro de la mujer en México. “Irina dentro de esta sociedad es una rubia, físicamente muy atractiva, de ojos azules, entonces ese no es el prototipo de mujer que ha roto barreras para otras mujeres”, dice Goyso. “Yo creo que la persona que contrató a Irina contrataba por la publicidad, pero no eran conscientes de que el mensaje de que quieres ayudar a otras mujeres viene de otro tipo de mujeres que han tenido otros tipos de vidas mucho más difíciles que la de ella. La realidad de nuestro mundo no es ella. La realidad de nuestro mundo es cuando sales a la calle y ves la realidad. Y esas mujeres que salen de la calle y son exitosas son las que tienen la fuerza para empoderar a otras“, añadió el español. La actriz reaccionó en redes sociales a los comentarios de Goyso. “Exactamente este es el tipo de prejuicios que debemos romper y que tanto nos limitan como sociedad. Resulta que si eres rubia y de ojos azules no puedes ser una mujer empoderada porque no te ha tocado sufrir. ¿Ustedes que opinan? #Arriba Eva”, escribió Baeva junto al video. Sus seguidores la llenaron de comentarios. “Me parece increíble que aún en el 2020 se piense que porque eres rubia, guapa, inteligente, tienes la vida hecha y nada se te complica. No tienen la más mínima idea de como has luchado por conseguir lo que quieres, no conocen tu historia y se dejan llevar por lo que escucharon a otro decir. Da tristeza y coraje que aún sea así como nos tratan como mujeres. Me encantaría que el tiempo que gastan hablando de cosas que claramente no saben, lo gastaran en conocerte. Siempre contigo, te adoro,” escribió una fanática. “Nadie tiene derecho a juzgar sino se conoce a la persona”, opinó otra seguidora. Advertisement

Close Share options

Close View image Irina Baeva asegura que la discriminan por ser rubia y tener los ojos azules

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.