¡Irina Baeva presume inocente nuevo logro y las redes la destrozan! La lucha de la actriz de origen ruso contra una piñata clásica mexicana dio luz a los comentarios más destructivos con una cruel comparación... ¿Te imaginas cuál? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Irina Baeva compartió un nuevo logro en sus redes. Sucedió ayer, durante las típicas fiestas decembrinas que se celebran ahora en México con motivo de la Navidad, en las que las familias se reúnen para convivir en un ambiente festivo. Image zoom Credit: IG Irina Baeva Disfrutando del momento junto a su novio, Gabriel Soto, y acompañados de la familia de este último, la actriz de origen ruso disfrutó como una niña, armada con un bate y tratando de romper una de las clásicas piñatas típicas del país. Eso sí, ¡no tuvo mucha suerte pese a atinarle bien y con fuerza! “Mi primera piñata... Por eso así de emocionada jaja. Qué bonito es eso de conocer tradiciones nuevas y que haya tantas cosas que uno puede hacer por primera vez. ❤”, expresó añadiendo un corazón junto a la bandera mexicana, el país que le bendijo con el amor y el éxito. Pese a darle a la piñata con esmero, tampoco tuvo suerte en la segunda ronda, aunque esta vez logró arrancarle alguno de sus adornos con mucha efusividad y la dejó lista para que el sobrino de Soto tomara el relevo en la siguiente vuelta. Más experto en el tema, él se atrevió a romperla hasta con los ojos vendados después de que su tío le diera unas cuantas vueltas antes de continuar el juego. Image zoom Credit: IG Irina Baeva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Irina Baeva se ha visto obligada a delimitar quién puede y quién no contestar en sus redes, debido al acoso al que se encuentra sometida en ellas después de la forma en la que su relación con su actual novio, entonces casado, vio la luz. Pero las detractoras de la bellísima actriz se ceban con ella en todas y cada una de las ocasiones en las que otras cuentas repostean sus imágenes. Así sucedió en el video que compartió Suelta la sopa desde las historias de la actriz: La tierna aventura de la piñata, también fue algo que los internautas aprovecharon para cebarse una vez más contra su persona: “Así fue como destrozó el matrimonio de Geraldine”; “así la hubieran agarrado por meterse en el matrimonio”, “así también le dio golpes al matrimonio de Geraldine”; “destroza matrimonio y ahora piñata”… Un sinfín de comentarios se amontonaron en el muro del programa donde los usuarios compararon la piñata con el trío amoroso que, muy a su pesar, protagonizaron los tres actores.

