¡De crisis nada! Irina Baeva desmiente así que ella y Gabriel Soto estén al borde de la ruptura por Geraldine Bazán La actriz rusa compartió una romántica fotografía de su velada en pareja y acalló así todos los rumores de una pelea y mala relación con su amor. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que comenzaron su relación, Irina Baeva y Gabriel Soto se ha dicho de ellos que han roto casi todas las semanas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Como cualquier pareja tendrán sus cosas pero lo que es indudable es que se aman y están felices de poder vivir su relación sin tener que esconderse de nada ni nadie. En los últimos días varios medios han asegurado que la pareja pasaba por una de sus crisis más fuertes debido a Geraldine Bazán. La relación cordial de Gabriel y la madre de sus hijas tiene que ser así por el bien de las pequeñas, algo que según han informado no tiene muy contenta a la actriz rusa. Nada que ver. Irina y el protagonista de Soltero con hijas están de lo más contentos. ¡De crisis cero! Con esta romántica foto de su velada quiso dejar claro que ella y su chico están estupendamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Irina enseñaba la rica comida que ambos iban a disfrutar mientras veían la serie más exitosa de México en estos momentos y en la que ambos trabajan. Soltero con hijas les ha vuelto a unir en la pequeña pantalla, un proyecto que les ha permitido compartir más tiempo y momentos cómplices juntos. Tanto ella como Gabriel no quieren seguir dando más vueltas a la situación con la que fue esposa del actor. Ahora miran hacia el futuro e invierten su tiempo en alimentar su relación. Como confesaron hace poco, ya viven juntos en su nuevo nidito de amor en México y esa es su gran ilusión ahora. ¡Así que de malos rollos nada de nada! Advertisement

¡De crisis nada! Irina Baeva desmiente así que ella y Gabriel Soto estén al borde de la ruptura por Geraldine Bazán

