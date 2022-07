Irina Baeva da nuevos detalles de su próxima boda

Por diversos motivos, la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto aún no se ha podido llevar a cabo. En la última fecha que tenían planeada, debieron posponer el evento debido a que la familia de la actriz no puede viajar por el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, ya que la también modelo es de origen ruso. Sin embargo, pese a no tener todavía el día de la ceremonia, los preparativos para el enlace matrimonial siguen su curso y ahora la futura esposa habla de algunos detalles que eran desconocidos a nivel público.

"Fui a ver mis vestidos de novia, como saben, los estamos haciendo en Nueva York; entonces fui a una de las pruebas porque estamos haciendo algunos cambios para los vestidos", explicó Baeva a los medios de comunicación. "Creo que muchas mujeres se identificarán conmigo, muchas niñas, seguramente, que el momento más bonito de la boda es cuando sale la novia y el novio la ve; el efecto sorpresa. Porque no se imagina [cómo estará el atuendo]. No se si [Gabriel] tiene alguna idea, no le he preguntado 'oye ¿cómo crees que será mi vestido?'. Como es el momento más bonito para mí no le he compartido nada, solo sabe que son dos y que son divinos, y que me encantaron".

Respecto a quienes las acompañarán en esos momentos. "Solo voy a tener una dama de honor porque, justamente, tengo muchas amigas a las que amo con todo mi corazón, y sería mi hermana. Yo fui la madrina en la boda de mi hermana; entonces, la única persona sería mi hermana. Y ya de le dije a mis amigas 'para que nadie se sienta solo voy a tener una dama de honor, va a ser mi hermana'. Todas ellas lo entendieron perfectamente", reveló.

irina Baeva en Nueva York Credit: Instagram/Irina Baeva