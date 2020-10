¡Irina Baeva cumple el sueño de conocer a una de sus actrices favoritas de Hollywood! Emocionada como una niña, la actriz compartió el momento en que pudo saludar y compartir una charla nada menos que con Sarah Jessica Parker, protagonista de la famosa serie Sex and the city. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas lleva unas semanas en Nueva York ¡y ya casi ha conquistado Hollywood! Bueno, al menos a una de sus grandes estrellas. Irina Baeva, confesa apasionada de la serie Sex and the city, hizo un tour por los lugares y rincones más famosos de la misma durante sus primeros días en la Gran Manzana. ¿Y qué creen? ¡Pues que logró conocer a su protagonista principal Sarah Jessica Parker! Definitivamente, la actriz rusa es el puro ejemplo de que los sueños, cuando se desean desde el corazón, se cumplen con creces. Feliz como una niña pequeña, compartió con sus seguidores cómo fue ese maravilloso encuentro en la tienda de zapatos de la famosa actriz, conocida por su papel de Carrie Bradshow. No solo pudo charlar un ratito con ella, ver sus modelos e incluso practicar su inglés, sino que la actriz al saber que Irina iba a tener una sesión de fotos esos días le prestó varios pares de zapatos para que los usara en ella. "En la plática salió que hoy tenía estas fotos y me preguntó que si quería usar sus zapatos, le dimos toda la vuelta a la boutique y escogió cuatro pares de zapatos que me terminó prestando", contó entusiasmada. Al final del día, al llegar a su casa en la ciudad de los rascacielos, la protagonista de El dragón hizo una bonita reflexión sobre lo importante que es soñar y aspirar a cosas que te llenen de ilusión. Un testimonio que llegó al corazón de sus seguidores por el nivel de emoción y sinceridad con que Irina compartió estas palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una demostración más del universo que todo lo que podamos soñar se hace realidad, nuestra mente es demasiado poderosa. Todo lo que se puedan imaginar se hace realidad, el universo siempre conspira a favor de los soñadores y eso que tú estás buscando, también te está buscando", expresó con la mayor de las sonrisas. Un mensaje lleno de motivación que merece la pena ser compartido y recordado. Gracias por estas bonitas palabras, Irina, ¡y enhorabuena por cumplir este gran sueño!

