Irina Baeva convive con la familia de Gabriel Soto La actriz rusa compartió una foto en sus redes sociales en la que presume de la compañía del tío de Soto. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gabriel Soto no solo encontró en Irina Baeva a una mujer bella y talentosa sino también a la perfecta compañera de vida. El actor de exitosas telenovelas de Televisa como Yo no creo en los hombres y Caer en tentación y la joven actriz rusa han demostrado tras más de 2 años de feliz noviazgo que se complementan a la perfección y que están hechos el uno para el otro. La intérprete de 27 años no duda en apoyar al galán mexicano en cada nueva aventura, tanto laboral como personal, que emprende, lo mismo que hace Soto con Irina, quien es el primero en sentarse a aplaudir los logros de la también modelo. Así de unidos, los actores de Televisa se dejaron ver juntos recientemente a través de las redes sociales en compañía del tío de Gabriel, el licenciado Ignacio Soto Borja, en una pista de padel ubicada en el estado mexicano de Guerrero, donde la bella pareja de tortolitos está pasando la cuarentena impuesta por la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué orgullo que mi tío sea pionero del deporte del padel tenis en México. Sin duda fomentar el deporte en nuestros niños y jóvenes hace un gran cambio en nuestra sociedad", escribió el actor junto a una imagen que publicó en su Instagram en la que también aparecen sus dos hijas. Si bien en esa instantánea no sale Irina, la actriz compartió otra imagen en Instagram Stories en la que aparece en el mismo lugar, aunque en su caso solo acompañada del tío de Soto. Image zoom Irina Baeva y el tío de Gabriel Soto Instagram Irina Baeva Una foto que probaría que la actriz estaría conviviendo con las niñas puesto que tanto Irina como las hijas de Gabriel parecen encontrarse en el mismo sitio. De lo que no hay duda es de que la familia de Soto ha acogido con los brazos abiertos a Irina, como prueba la imagen en la que la actriz posa con el tío de su novio.

