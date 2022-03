Irina Baeva ante clonflicto Ucrania: "Estoy en constante comunicación con mi familia" ¡Qué duro! De origen ruso, la prometida de Gabriel Soto confesó cómo está viviendo la guerra en la distancia y reveló si pediría la residencia indefinida en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Irina Baeva, la actriz que conquistó el corazón de Gabriel Soto, con quien mantiene una relación estable pese a sus comienzos difíciles, se enfrentó a los reporteros de la prensa tras aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, quienes le preguntaron cómo está viviendo la cruel guerra desatada en territorio ucraniano al ser ella de origen ruso. Cabe recordar que toda su familia continúa viviendo en Rusia, sus padres, su hermana y su sobrino. "Mi familia está bien, yo estoy en constante comunicación con ellos", reveló. "Todo está tranquilo, ellos están bien", dijo dejando claro que ellos eran prioridad en su agenda diaria, según pudo verse en el programa Hoy. Las fuertes sanciones impuestas por muchos países del mundo contra Rusia, hace que algunos problemas estén floreciendo sobre su propio terreno: "Nos estamos mensajeando todos los días, todo el día. Estamos hablando, obviamente con la diferencia de horario, pero hasta ahorita todo está tranquilo". Irina Baeva Credit: IG Irina Baeva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pediría Irina Baeva la residencia indefinida en suelo mexicano? "Realmente ya lo puedo hacer, por cuestión de mis papeles. Ya llevo prácticamente diez años en México, ahorita en julio ya van a ser diez años… Me encantaría, la verdad", afirmó rotunda. Irina Baeva, coleccion de bolsos, coleccion de carteras Credit: Instagram/Irina Baeva La prometida de Gabriel Soto, quien está culminando los preparativos de su boda, afirmó que se siente ya mexicana, ya que no dudó en confirmar que México es su "primer y segundo hogar".

