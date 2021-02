Close

Irina Baeva comparte emotivo encuentro con sus padres tras anunciar su compromiso con Gabriel Soto La actriz presumió en sus redes la amorosa videollamada y la alegría de los suyos por ver a su hija tan feliz y a punto de convertirse en esposa. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todo el dolor sufrido por Irina Baeva por enamorarse de un hombre separado y ser víctima de todo tipo de improperios, compensa cuando está con Gabriel Soto. Después de tres años de amor han demostrado que lo suyo no era una aventura. Entre los obstáculos y miedos que tuvieron que superar fue hacer comprender a los padres de la actriz rusa que a pesar de la situación y la diferencia de edad se amaban. No hizo falta mucha más explicación, si ella es feliz, ellos también. La protagonista de El Dragón ha recibido todo el apoyo de su familia y así lo ha demostrado en su más reciente encuentro en las redes sociales. Eran todo felicidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Irina tenía algo muy importante que celebrar y la lejanía no lo impidió. "Felicidades a mi mami bella en su día...Y no importa la distancia", compartió junto a estas imágenes del videochat online. La actriz de 27 años felicitó a su progenitora y mostró el cómplice momento con sus progenitores, sus grandes pilares y apoyo a pesar de los miles de kilómetros que los separan. Image zoom Credit: IG Irina Baeva "No creo que mis papás deseaban que su hija tuviera un novio que fuera 17 años mayor que ella y que ya estuviera divorciado y tuviera hijas… a mí me dijeron 'lo que a ti te haga feliz, nosotros estamos felices por ti y por ustedes'", explicó a en su entrevista con Mara Patricia Castañeda. La sorpresa inicial se convirtió en pura alegría y solo esperan que la pandemia pase pronto para que puedan reunirse y celebrar ese gran día del amor. ¡Qué así sea!

