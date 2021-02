"Yo estoy tomando terapia ahorita después de tres años", se sinceró. "Yo llegué a un momento en el que decía: 'Me afecta y no sé cómo hacer que no afecte, entonces necesito yo alguien que me ayude' porque nosotros ahorita Gabriel y yo como pareja estamos en un momento muy bonito y la relación está muy bien y estamos muy contentos, o sea a nosotros como pareja no nos afecta, pero yo a nivel personal no estoy bien", admitió la intérprete de 28 años.

"Se vuelve muy complicado y más cuando no tienes, por ejemplo, a tu mamá con la que puedes sentarte y decirle: 'Oye mamá me siento así', mi hermana es con la que más hablo, nos mandamos audios de 25 minutos, platicamos muchísimo y de pronto yo le comparto y ella me da su opinión, me calma, me tranquiliza, pero sí estoy en un momento personal que para mí ha sido muy complicado y después de tres años digo: 'No puede ser que esté en lo mismo, ya no sé cómo darle vuelta a la página'. Entonces dije: 'No, ya necesito de alguien que me ayude, que me apoye porque mientras yo no esté bien las personas que me rodean no pueden estar bien'", compartió la actriz, quien tiene 3 millones de seguidores en Instagram.