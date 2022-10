¡Por todo lo alto! Así celebró Irina Baeva su cumpleaños lejos de Gabriel Soto Irina Baeva ha pasado un cumple maravilloso en compañía de sus amigos y compañeros de trabajo en Qatar, lejos de su prometido Gabriel Soto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Irina Baeva ha llegado a sus 30 años con todas las ganas de comerse el mundo! A pesar de los rumores de separación de Gabriel Soto, la modelo ha pasado un cumple maravilloso en compañía de sus amigos y compañeros de trabajo en Qatar. A bordo de un yate, Baeva sopló las velitas de un pastel y dijo sentirse "agradecida" por las oportunidades que la vida le pone delante. Con traje de baño, la modelo y sus amigos bailaron, rieron, cantaron y se divirtieron a lo grande, lo que demuestra que a Baeva no le hace falta estar cerca de Soto para pasarla tan bien. Irina Baeva Irina Baeva | Credit: Irina Baeva-Instagram En este cumpleaños, todos notaron que el mensaje que el actor le había enviado era demasiado poco expresivo y hasta frío. "BIRTHDAY GIRL 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈🎈🎊🎊🎊🎊🎊. Que está vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud , amor y muchos éxitos 🙏🏼❤️. El resto te lo digo en persona ya en unos días 😘😘😘😘😘😘😘 😀😀😀😀", escribió el actor en Instagram. No obstante, muchos se percataron de que no le dijo "te amo" a su prometida. Por su parte, Baeva compartió el mensaje de Soto y esta ves sí lo acompañó de un "te amo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriel Soto e Irina Baeva Gabriel Soto e Irina Baeva | Credit: Irina Baeva/Instagram Hasta el día de hoy es un misterio lo que realmente está sucediendo en la relación de Soto y Baeva, quienes han propuesto su boda en más de una ocasión. A pesar de los rumores que dicen que hubo infidelidad en la pareja, el actor ha desmentido cualquier tipo de habladurías. "Lo único que te puedo decir es que se han especulado muchísimas cosas y el tema es de que yo estoy grabando todos los días de lunes a sábado e Irina ha tenido viajes, se fue a Nueva York, se fue a Rusia a ver a su familia, ahora se va a Qatar, entonces cada quien ha estado con sus actividades profesionales y es por eso que bueno se han dado como muchas versiones y especulaciones", dijo recientemente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Por todo lo alto! Así celebró Irina Baeva su cumpleaños lejos de Gabriel Soto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.