¡Irina Baeva causa nueva controversia con sus abdominales de acero! La novia de Gabriel Soto presumió cintura y abdominales en sus redes, pero sus haters no tardaron en perseguirla... Irina Baeva arrasa en las redes luciendo cuerpazo durante la cuarentena. Además de mostrar su rostro sin maquillaje au naturelle, sus fotos en bikini y en ropa de deporte se suceden en sus redes, dejando a más de uno sin aliento. Sin embargo, como siempre, nunca llueve a gusto de nadie y hay quien se atrevió a criticar la figura escultural de la actriz de origen ruso cuando ella posteó esta foto de sus abdominales de acero. "No tengas miedo", escribió en ingles bajo la foto en que se mostraba bronceada por el sol de Acapulco, con un pequeño bikini con estampado de limones amarillos. Sus haters pronto comenzaron a opinar que si la piel estaba poco hidratada, que si parecía el cuerpo de una mujer treinta años mayor que ella... Los comentarios de los no tan fans de la novia de Gabriel Soto, que ya sabemos despierta pasiones a favor y en contra de su persona, se sucedieron uno tras otro. La rubia actriz mientras borra los mensajes feos y continúa feliz mostrando los resultados del ejercicio en su cuerpo, como están haciendo infinidad de celebridades durante el aislamiento del coronavirus. Recientemente. la atractiva Irina celebró el cumpleaños de ese amor por el que ha luchado con uñas y dientes. "Todos los días son especiales a tu lado, y, aún así, hoy más que nunca celebro tu vida mi amor! Gracias por ser el gran hombre y ser humano que eres, por tu alma tan noble y tu bello corazón! Que se cumplan todos los sueños y deseos porque te mereces el mundo entero de bendiciones, y yo estaré ahí para hacerte infinitamente feliz, así como tú lo haces día tras día. Gracias por regalarme un lugar especial en tu corazón! TE AMO", concluyó la novia de Gabriel Soto.

