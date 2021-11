Irina Baeva ayudará a migrantes que están en México y buscan llegar a Estados Unidos Como una persona que vive en otro país, Irina Baeva sabe lo que es perseguir el sueño de una mejor vida; por ello, quiere apoyar a quienes no han corrido con la misma suerte que ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, se están llevando a cabo caravanas de inmigrantes sudamericanos que están cruzando México con destino a Estados Unidos, donde buscan tener una vida mejor. Sin embargo, por asuntos diplomáticos se han quedado varados en tierra azteca en calidad de indocumentados y con la imposibilidad de obtener recursos para salir adelante. Ante ello, Irina Baeva, quien es de origen ruso pero radica en el país mexicano desde hace varios años, se considera una migrante también, aunque en condiciones privilegiadas. Por ello, la actriz ha decidió realizar una serie de acciones para ayudar a todas esas personas que ahora tienen su situación en pausa y con muchas carencias de todo tipo. "Vengo de Rusia, finalmente estoy en México", mencionó. "Sé qué hay muchísimas personas que están tratando con el tema del sueño americano; están tratando de cruzar y todo eso. La única forma en la que realmente puedo ayudar en este caso es, por ejemplo, con mi mejor amiga Gema, que es de Tamaulipas, estamos haciendo una recolecta de ropa. Vamos a hacer como una vendimia. Vamos a donar la mayoría de nuestra ropa, de la que nosotros ya no usamos, porque la gente finalmente no tiene nada, para que puedan hacer uso de eso". Si bien la prometida de Gabriel Soto sabe que "mi caso es totalmente diferente" en lo que a su situación migratoria refiere, eso no le impide apoyar a quienes no gozan de una buena condición de vida. "Lo que no se pueda donar lo vamos a vender y ese dinero también lo vamos a donar a esas personas para que tengan un kit de limpieza, un cepillo de dientes, un desodorante y ese tipo de cosas", comentó. Irina Baeva, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo qué hay muchas formas de ayudar, no meto en temas políticos, cada quien sabrá", advirtió. "En mi caso, lo que me corresponde a mí, lo que podría hacer por esas personas es un granito de arena". Mientras lleva a cabo esas acciones, Irina Baeva inicia grabaciones de su nuevo proyecto televisivo, al tiempo que prepara su boda.

