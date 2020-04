¡Así felicitó Irina Baeva el cumpleaños a su gran amor, Gabriel Soto! La actriz dedica un conmovedor mensaje a su gran amor por el que ha luchado contra viento y marea. ¡No te pierdas el simpático mensaje que lucían sus gorritas en el video clip que compartieron! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Otra pareja celebra el amor en tiempos del coronavirus! Y en este caso, además del amor, un cumpleaños… el del actor Gabriel Soto. Su novia, la bella rusa Irina Baeva, no faltó a su cita con las redes para felicitarle y dedicarle un mensaje lleno de cariño para el amor por el que la actriz ha luchado contra viento y marea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un romántico clip, la pareja se muestra portando unas divertidas gorras en las que están impresas unas palabras. La frase comienza con STAR, estrella en inglés, pero la de ella continúa STAR con él, mientras que la de Gabriel dice STAR con ella. “Todos los días son especiales a tu lado, y, aún así, hoy más que nunca celebro tu vida mi amor! ¡Gracias por ser el gran hombre y ser humano que eres, por tu alma tan noble y tu bello corazón! Que se cumplan todos los sueños y deseos porque te mereces el mundo entero de bendiciones, y yo estaré ahí para hacerte infinitamente feliz, así como tú lo haces día tras día. ¡Gracias por regalarme un lugar especial en tu corazón! TE AMO.” Su enamorado no tardó en contestar: “Gracias por tus palabras mi amor. Eres una mujer extraordinaria y me siento el hombre más afortunado de tenerte a mi lado. Te amo profundamente”. Después de añadir tres corazones al final del mensaje, escribió el hashtag almas gemelas. Image zoom Otras celebridades se sumaron a la felicitación, como Sebastián Rulli, quien sufrió recientemente una triste pérdida, y le deseó a su compañero: “¡Feiz cumple para el Gabo! ¡Bendiciones!”. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Así felicitó Irina Baeva el cumpleaños a su gran amor, Gabriel Soto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.