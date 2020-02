Irina Baeva anuncia feliz nueva charla sobre la mujer después de ser cancelada una de sus conferencias por las quejas Después de que la sacaran de un programa de conferencias por las supuestas críticas que eso generó, la actriz recibe nuevas ofertas para contar su historia. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es una de sus ilusiones. Poder ayudar con sus vivencias a los demás se ha convertido en un nuevo objetivo para Irina Baeva, por eso cuando su conferencia para What a Woman fue cancelada por, según la organización, la avalanchas de críticas que surgieron tras el anuncio, la actriz se sintió muy decepcionada. El evento prefirió mantenerse imparcial y mantener a la protagonista de El Dragón fuera del cartel. Un gesto que no fue entendido por muchas personas que salieron en defensa de Irina. Cuando una puerta se cierra, dicen que otra se abre, y así ha sido para la joven. Poco después de este disgusto, la pareja de Gabriel Soto era llamada para participar en otro maravilloso evento también dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. Bajo el título de Extraordinarias, una plática de mujer a mujer, Irina y otras grandes mujeres del medio como Diana Bracho o Karla Iberia Sánchez compartirán sus reflexiones y capítulos vividos en primera persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Feliz de sumarme a “Extraordinarias, un hermoso evento donde tendré la oportunidad de compartir mis experiencias, tocar los temas que importan y, sobre todo, aprender de todos ustedes y de las grandes mujeres con las que tendré el privilegio de compartir este espacio”, escribió sumamente agradecida y emocionada Irina. La también actriz de la serie Soltero con hijas está cansada de que la sigan juzgando por haberse enamorado. Los prejuicios contra ella y los ataques en redes son dos de los temas que más daño le han causado a nivel personal y que abordará en este encuentro. Una oportunidad única para conocerla de verdad y entender mejor al ser humano. Advertisement

