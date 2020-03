Irina Baeva agradece a su suegro el apoyo y el cariño recibido estos días La actriz ha confesado muy emocionada lo feliz que se siente de poder contar con el respaldo sincero de Francisco, el padre de su novio Gabriel Soto. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de que escucháramos a Francisco Soto-Borja hablar maravillas de la novia de su hijo Gabriel Soto, ahora le toca el turno a Irina Baeva La actriz se mostró feliz y muy emocionada de poder contar con el cariño sincero de su suegro en estos momentos tan significativos. Tras la presentación de su evento Arriba Eva en Ciudad de México, la intérprete habló con los medios y les expresó cómo se sentía al respecto. “Tenemos muy buena relación. Me encantó que hayan venido a escucharme, que hayan venido a apoyarme y hayan estado conmigo este ratito”, dijo entusiasmada. Y es que su suegro dijo presente en esta presentación tan importante para la artista. Él tampoco quiso perderse esta charla motivacional para las mujeres. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Esa familia mexicana y ese apoyo recibido es de lo más bonito”, insistió la joven de 26 años. El progenitor del actor mexicano le había dedicado unas palabras muy bonitas anteriormente. “Por primera vez, y puedo decirlo en sus 44 años, lo veo feliz, vemos radiantes sus ojos… Ha encontrado no solamente una gran mujer sino una gran compañera, una gran pareja”, aseguró Francisco. Los enamorados viven una etapa muy especial tanto en lo personal como en lo profesional. Ambos se han convertido en el pilar el uno del otro y eso ha fortalecido su relación. Advertisement

