Feliz e ilusionada, Irina Baeva abre las puertas de su nueva casa. ¿La compartirá con Gabriel Soto? La actriz rusa se muda a un nuevo apartamento y ha enseñado cómo se ve por dentro. ¿Será su nidito de amor con su novio? Esto fue lo que dijo. Irina Baeva vive en una nube de felicidad. Tiene todas las razones para hacerlo. Profesionalmente se estrenará su esperada serie El Dragón a finales de septiembre, un proyecto de lo más ambicioso donde comparte cartel con Sebastián Rulli y Sofía Castro, entre otros grandes actores. Personalmente, su relación con Gabriel Soto no podría ir mejor. Este verano, a pesar de la distancia, su amor se ha consolidado más que nunca y podrían haber tomado la importante decisión de irse a vivir juntos después de un año de relación. De momento eso no está confirmado. Lo que sí sabemos es que Irina se muda a una nueva y preciosa casa. Ha sido la propia actriz quien ha compartido en primicia las primeras imágenes de su próximo hogar. "Yo les platico que estoy en el proceso de mudanza, aquí está la nueva casa, vacía pero yo ya en ella", dijo con una sonrisa de absoluta dicha. Tras anunciar que se mudaba y mostrar lo bonito que luce su nuevo rinconcito, la actriz pidió consejo a sus fans sobre asuntos de mudanza. "Es un proceso medio complicado pero ya estoy en ello, entonces si tienen alguna recomendación, mándenme mensajitos y yo luego ya les enseño cómo queda. ¡Qué emoción!", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que no dejó muy claro es si la casa iba a ser habitada sólo por ella o si se mudaba junto a su amado Gabriel. Seguramente lo sabremos en unos días cuando ya esté instalada y se empiece a ver como un verdadero hogar. Pero teniendo en cuenta que ya llevan un año y cómo ha evolucionado su amor, no sería de extrañar que este fuese su romántico nidito de amor. Tiempo al tiempo, pero mientras se resuelve la duda… ¡hagan sus apuestas! ¿Se mudan juntos?

